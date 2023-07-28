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رياضة

بعد تعرض نجله لسكتة قلبية.. أول تعليق من ليبرون

Lebanon 24
28-07-2023 | 11:00
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طمأن نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ولوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، الناس أن عائلته بصحة جيدة بعد 4 أيام من تعرض ابنه الأكبر لسكتة قلبية أثناء التمارين مع فريق الجامعة.

وقال جيمس، المتوج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين 4 مرات، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هو الأول له منذ انهيار ابنه بروني البالغ 18 عاما في الملعب أثناء التمارين مع جامعة ساوث كاليفورنيا: "أريد أن أشكر عددا لا يحصى من الأشخاص الذين أرسلوا الحب والصلاة لعائلتي".
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وتابع متوجها للمتعاطفين معه ومع عائلته: "نشعر بكم وأنا ممتن للغاية. كلنا في وضع جيد. لدينا عائلتنا معا، آمنة وبصحة جيدة ونشعر بحبكم. سيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نكون مستعدين لكني أردت أن أخبر الجميع ما عناه دعمكم لنا جميعا!".

وهذا أول تعليق صادر عن العائلة منذ ذلك الذي نشرته الثلاثاء عندما أكدت أن بروني عولج من قبل الطاقم الطبي في أرض الملعب، وتم نقله للمستشفى وبعدها من وحدة العناية المركزة وهو في حالة "مستقرة".

ولم تظهر أي تفاصيل جديدة الأربعاء على الرغم من أن المصورين رصدوا ليبرون جيمس يدخل مركز سيدرزسيناي الطبي في لوس أنجلوس. (روسيا اليوم)   

المصدر: روسيا اليوم
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