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رياضة
بسبب توريس وفاتي... هل انتهى سوق انتقالات برشلونة؟
Lebanon 24
28-07-2023
|
14:00
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كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني أصبح غير قادر على إبرام المزيد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ورفض كل من فيران توريس وأنسو فاتي مغادرة برشلونة جعل النادي الكتالوني يفقد بوصلته في سوق الانتقالات، مع العلم أن الفريق لن يستطيع إبرام الصفقات إلا بعد توفير بعض النفقات.
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ووفقا لما جاء بصحيفة "آس" فإن فيران توريس يريد البقاء ولا يسعى لمغادرة النادي في الوقت الحالي، والأمر ينطبق أيضاً على أنسو فاتي الذي رفض بشكل قاطع الرحيل عن البارسا.
وكان توريس قد أدلى بعدة تصريحات عقب مباراة أرسنال، أكد من خلالها أنه ينوي البقاء، حيث قال: "لدي عقد وسأبقى، أنا مؤهل للعب مع برشلونة وما يقال عني لا يهمني".
وأكدت رسائل توريس أن سوق الانتقالات بالنسبة للنادي الكتالوني قد يكون انتهى، وسيكتفي تشافي هيرنانديز بالتدعيمات التي حصل عليها حتى الآن. (روسيا اليوم)
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