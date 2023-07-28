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رياضة

رياض محرز من "مانشستر سيتي" إلى أهلي جدة

Lebanon 24
28-07-2023 | 08:15
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أعلن نادي أهلي جدة عن تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقًا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي. (العربية)
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