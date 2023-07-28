رياض محرز من "مانشستر سيتي" إلى أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة عن تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الانكليزي ودوري أبطال أوروبا.



ونشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقًا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي. (العربية)

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