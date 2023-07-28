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رياضة

وفد من بايرن ميونخ يتوجه إلى لندن من أجل هاري كين

Lebanon 24
28-07-2023 | 16:00
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ذكرت تقارير صحافية أن مسؤولين من نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم سافروا إلى لندن في محاولة لإقناع دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام الإنكليزي بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنكلترا هاري كين.
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وبحسب صحيفة "ذي تيليغراف"، تقدم بايرن ميونخ بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني لضم كين ويحاول النادي البافاري الآن التوصل لاتفاق مع رئيس النادي الإنكليزي.

ووفقا للتقرير ذاته فإن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أيضا اقترب من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن بايرن ميونخ هو الوجهة المفضلة لقائد منتخب إنكلترا. (العربية)
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