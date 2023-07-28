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رياضة
فوز سيدات لبنان على تشاد في السلة الفرنكوفونية
Lebanon 24
28-07-2023
|
09:15
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واصلت سيدات كرة السلة اللبنانية انتصاراتهن بدورة الالعاب الفرنكوفونية التاسعة المقامة حاليا في كينشاسا، على حساب المنتخب التشادي 126-23 ليتصدرن المجموعة بجدارة بفوزين.
وستكون المباراة المقبلة امام منتخب البلد المضيف جمهورية الكونغو الديموقراطية مساء السبت.
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ويفتتح منتخب لبنان لكرة القدم لفئة تحت الـ20 سنة مشواره في البطولة يوم غد السبت أمام الكاميرون عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت (18:00 بتوقيت كينشاسا)، فيما يلتقي النيجر يوم الأربعاء 2 آب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بيروت (15:00 بالتوقيت المحلي)، وتقام كل مباريات شباب الأرز على ملعب تاتا رافائيل.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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