فوز سيدات لبنان على تشاد في السلة الفرنكوفونية

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واصلت سيدات كرة السلة اللبنانية انتصاراتهن بدورة الالعاب الفرنكوفونية التاسعة المقامة حاليا في كينشاسا، على حساب المنتخب التشادي 126-23 ليتصدرن المجموعة بجدارة بفوزين.وستكون المباراة المقبلة امام منتخب البلد المضيف جمهورية الكونغو الديموقراطية مساء السبت.ويفتتح منتخب لبنان لكرة القدم لفئة تحت الـ20 سنة مشواره في البطولة يوم غد السبت أمام الكاميرون عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت (18:00 بتوقيت كينشاسا)، فيما يلتقي النيجر يوم الأربعاء 2 آب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عند الساعة الخامسة عصرا بتوقيت بيروت (15:00 بالتوقيت المحلي)، وتقام كل مباريات شباب الأرز على ملعب تاتا رافائيل.