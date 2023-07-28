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رياضة
وفاة مصارعة شابة غرقاً
Lebanon 24
28-07-2023
|
23:00
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أعلن الاتحاد التونسي للمصارعة عن وفاة هديل كحولي بطلة منتخب تونس للناشئات ومصارعة نادي مستقبل الرقاب في محافظة سيدي بوزيد وسط تونس غرقاً عن 16 عاماً.
وعُثر على جثتها بعد عملية تمشيط لسواحل طبرقة شمال غرب البلاد. (العربية)
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