بعد إعلان انتقاله للأهلي السعودي.. كيف علق محرز؟

وجه النجم الجزائري رياض محرز، رسالة لزملائه السابقين في مانشستر سيتي ولجماهير النادي بعد إعلان انتقاله لنادي أهلي جدة السعودي.

وجاء في الرسالة نشرها على حسابه في موقع "تويتر" بعد إعلان انتقاله للفريق السعودي: "أعزائي في مانشستر سيتي، يصادف اليوم نهاية فصل لا ينسى في حياتي، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".

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وأضاف: "إلى زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معكم.. معا، حطمنا عددا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلا ولم نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها، سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءا منه".



وتابع محرز: "أخيرا، أردت أن أشكر مان سيتي، أشكرك لأنك جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتك منذ اليوم الأول، ومنحي الثقة في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب مرتديا هذا القميص، سأكون ممتنا إلى الأبد لدعمك وحبك".



وأكمل: "اليوم أغادر ولكنني لن أنساك أبدا، أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى.. شكرا لك على كل شيء".



وأعلن نادي الأهلي السعودي في وقت سابق يوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار). (روسيا اليوم)