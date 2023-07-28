Advertisement

رياضة

بعد إعلان انتقاله للأهلي السعودي.. كيف علق محرز؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1092141-638261661872813972.jpeg
Doc-P-1092141-638261661872813972.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه النجم الجزائري رياض محرز، رسالة لزملائه السابقين في مانشستر سيتي ولجماهير النادي بعد إعلان انتقاله لنادي أهلي جدة السعودي.
 
وجاء في الرسالة نشرها على حسابه في موقع "تويتر" بعد إعلان انتقاله للفريق السعودي: "أعزائي في مانشستر سيتي، يصادف اليوم نهاية فصل لا ينسى في حياتي، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".
Advertisement
 
وأضاف: "إلى زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر، لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معكم.. معا، حطمنا عددا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلا ولم نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها، سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءا منه".

وتابع محرز: "أخيرا، أردت أن أشكر مان سيتي، أشكرك لأنك جعلتني أشعر بأنني جزء من عائلتك منذ اليوم الأول، ومنحي الثقة في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب مرتديا هذا القميص، سأكون ممتنا إلى الأبد لدعمك وحبك".

وأكمل: "اليوم أغادر ولكنني لن أنساك أبدا، أتمنى الأفضل للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى.. شكرا لك على كل شيء".

وأعلن نادي الأهلي السعودي في وقت سابق يوم الجمعة، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار). (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:52 | 2023-07-28
11:00 | 2023-07-28
09:15 | 2023-07-28
08:15 | 2023-07-28
08:00 | 2023-07-28
04:51 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website