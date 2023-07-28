Advertisement

رياضة

بمبلغ "زهيد".. سان جيرمان يقترب من ضم خليفة مبابي

Lebanon 24
28-07-2023 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1092165-638261708822907321.jpg
Doc-P-1092165-638261708822907321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد نادي باريس سان جيرمان، اللاعب البديل الذي سيتوجه نحو التوقيع معه لخلافة نجمه الفرنسي كيليان مبابي المرجح رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان، لن يتعاقد مع مهاجم جديد في مركز مبابي، بل سيتوجه نحو التوقيع مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لتدعيم خط الهجوم.
Advertisement
 
وأوضحت أن ديمبيلي مرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2024 بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو، ولكن هناك شرط غريب في عقد الجناح الفرنسي يمكنه من الرحيل خلال شهري حزيران أو تموز الجاري مقابل 50 مليونا فقط.

ومن جانبها، أفادت إذاعة "راديو مونت كارلو"، بأن الساعات القليلة الماضية شهدت تسريع النادي الباريسي من خطواته لضم ديمبيلي، خصوصا أن عقده يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، يتحصل اللاعب ووكيله على 50 بالمئة منه.

وبحسب الإذاعة الفرنسية، فإن النادي الفرنسي على بعد خطوة واحدة من دفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو، مضيفة: "إذا دفع باريس المبلغ، فإن أقصى ما سيحصل عليه برشلونة هو نصف الشرط الجزائي (25 مليون يورو)".

وكان ديمبيلي قد مدد تعاقده مع برشلونة خلال الموسم الماضي حتى صيف 2024، ويتفاوض النادي الكتالوني حاليا على تمديد إقامته حتى 2027. (روسيا اليوم) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-07-28
14:00 | 2023-07-28
11:33 | 2023-07-28
11:00 | 2023-07-28
09:15 | 2023-07-28
08:15 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website