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رياضة
المغربي إلى "مانشستر يونايتد" بشرط واحد.. ما هو؟
Lebanon 24
28-07-2023
|
23:22
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أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "شرطا واحدا" يفصل الدولي المغربي سفيان أمرابط عن الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وأوضح المصدر أن فريق "الشياطين الحمر" حريص على إتمام هذه الصفقة و"الانقضاض" على اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عاما، لكنه سيحتاج قبل ذلك إلى "جمع الأموال".
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وسيكلّف لاعب فيورنتينا الإيطالي، مان يونايتد 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، في الوقت الذي يرغب فيه المدرب إريك تن هاغ بشدة تعزيز خط وسط فريقه.
وذكرت "ديلي ميل" أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى إلى بيع المزيد من اللاعبين، مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تحسم صفقة أمرابط في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية، في حال نجحت في تحقيق "الشرط الوحيد".
وتبرز الصحيفة إلى أنه في حال بيع أحد اللاعبين مثل فريد أو سكوت مكتوميناي أو دوني فان دي بيك، فإن ذلك سيسهّل على مان يونايتد التعاقد مع سفيان أمرابط.
وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا يوم 30 حزيران 2024، لذا لا يمانع النادي رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي، في حال توصله بعرض جيد حتى لا يخسر اللاعب مجانا في الصيف المقبل.
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