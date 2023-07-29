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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القضية الشائكة المتعلقة بانتقال النجم الفرنسي، كليان مبابي، إلى نادي ريال مدريد، قد باتت قاب قوسين أو أدنى من الحسم.ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها المطلعة أن فائزة العماري، والدة نجم منتخب فرنسا ووكيلة أعماله، قد أبلغت النادي الملكي بالمبلغ الذي يريده باريس سان جرمان مقابل بيع لاعبه الذي يستطيع الرحيل مجانا في الصيف المقبل.وبحسب المصدر، فإن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، 250 مليون يورو (276 مليون دولار)، أو أي مبلغ يزيد عن 222 مليون يورو (245 مليون دولار)، الذي كان قد دفعه في النجم البرازيلي، نيمار، وذلك حتى يخبر الجميع أنه قد حقق "انتصارا" وأجبر ريال مدريد على أن يكون مبابي هو أغلى لاعب في العالم.ويعتبر نيمار في الوقت الحالي أغلى لاعب في العالم بعد أن كان باريس سان جيرمان قد دفع الشرط الجزائي لبرشلونة، في عام 2017، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة قد كلفت أكثر من ذلك بكثير.وكان مبابي، قد رفض لقاء مسؤولين من نادي الهلال السعودي الساعي إلى التعاقد معه بصفقة قياسية قيمتها 300 مليون يورو (333 مليون دولار).وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عبر موقعها أن قائد المنتخب الفرنسي رفض "أي نقاش" مع ممثلي نادي الهلال المتواجدين في باريس، الأربعاء.وأوضحت الصحيفة أن وفدا من مسؤولي النادي السعودي جاء إلى باريس لإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي السابق، مالكوم، إلى صفوفه قادما من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، ورغب باستغلال هذه المناسبة لتقديم مشروعه إلى مبابي.لكن، ودائما حسب صحيفة ليكيب، "لن ينجح هذا النهج"، لأن المقربين من الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 24 عاما، "رفضوا أي نقاش مع ممثلي النادي السعودي".وتابعت أن المقربين من مبابي أكدوا أن قائد المنتخب الفرنسي "لم يفكر أبدا في هذا الخيار".وفي حال لم يتم الاتفاق مع ريال مدريد أو أي ناد آخر، قبل 31 آب المقبل، فإن مبابي سوف يبقى مع العملاق الفرنسي لمدة موسم آخر قبل أن يغادر مجانا إلى وجهته الجديدة.