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رياضة
بايرن يغري توتنهام بضم "مبابي الجديد" مقابل كين
Lebanon 24
29-07-2023
|
02:20
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أكدت صحيفة ذا صن البريطانية أن بايرن ميونخ سيقدم عرضاً مغرياً إلى توتنهام لإتمام صفقة التعاقد مع هاري كين بداية من الموسم المقبل.
وذكرت الصحيفة أن "البافاري" أبدى استعداده بدخول اللاعب ماتيس تيل ضمن صفقة انتقال الدولي الإنكليزي إلى صفوفه.
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وأوضحت أن اللاعب الملقب بـ "مبابي الجديد" من ضمن أهداف النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو ما يراهن عليه البايرن لاستكمال مفاوضات التعاقد مع كين.
وأشارت إلى أن المفاوضات سيتم استئنافها بين الناديين الإثنين المقبل، لافتة إلى أن النادي الألماني سيستخدم خيار انتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لإقناع إدارة توتنهام بالاستغناء عن خدمات الهداف التاريخي للفريق.
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