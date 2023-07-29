فايزة العماري تتدخّل لنقل مبابي إلى "ريال مدريد".. وهذه قيمة الصفقة

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الجدل مستمر حول موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من الرحيل عن صفوف "باريس سان جيرمان" خلال هذا الصيف، ويبدو أننا وصلنا الى المرحلة الأخيرة من قضيته الشهيرة، بعدما حدّد "باريس" السعر النهائي "لبيعه" هذا الصيف.وذكرت صحيفة "ماركا" أن "بي إس جي" أبلغ "ريال مدريد" عبر فايزة العماري، والدة اللاعب، برغبتهم في "بيع" مبابي في مقابل 250 مليون يورو. وأضافت أن النادي المدريدي، يُحاول تخفيض هذا المبلغ، ويسعى لإتمام الصفقة خلال أيام قليلة.وأكدت أيضاً أن موقف "ريال مدريد" يُعدُّ حالياً الأقوى، لأنه النادي الوحيد القادر على ضم مبابي سواء هذا الصيف، أو التعاقد معه مجاناً بانتهاء تعاقده في حزيران 2024. وبحسب الصحيفة، فإن النادي الباريسي يبقى حالياً في طريق مسدود، بعدما لم تؤت خطوة استبعاد كيليان من الجولة الآسيوية ثمارها، بل ظل اللاعب صامداً، ورفض عرضاً "خيالياً" من "الهلال" السعودي.واشترط ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، 250 مليون يورو، ليتباهى أمام العالم بأنه صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، مع تبقي موسم واحد فقط في عقد اللاعب، وقالت "ماركا" إن "هذا سيكون نصف الحقيقة؛ لأن مبلغ الصفقة المحتمل (225-230) مليون يورو، سيوزع بين باريس ومبابي بناء على اتفاق مع اللاعب، لتعويضه عن التنازل عن 192 مليون يورو، في موسمه الأخير مع باريس".وأوضحت أن المفاوضات حالياً لا تتم بشكل مباشر بين مسؤولي "الريال" و"باريس"، بل عبر وسطاء هما فايزة العماري، والدة اللاعب، ووكيل الأعمال الإيراني، كيا جورابشيان، إضافة إلى المحامي الخاص باللاعب.ولا أحد يريد الاستسلام، بينما يصب عامل الوقت في مصلحة "ريال مدريد"، لكن يجب أن يتنازل الأطراف الثلاثة، مبابي والناديين، إذا أرادوا إتمام الصفقة هذا الصيف، خاصة أن إدارة النادي المدريدي لا تريد التفاوض مباشرة مع الخليفي الذي رفض 3 عروض لبيع اللاعب في صيف 2021.وختمت "ماركا" تقريرها بأن الفارق الوحيد، أن مبابي لن يحصل على 130 مليون يورو مكافأة توقيعه مجاناً لـ "الأبيض" ريال مدريد، لذا يجب أن يتنازل الأطراف الثلاثة لإتمام صفقة انتقال أفضل لاعب كرة قدم إلى أنجح ناد في العالم.