Advertisement

خاص

فايزة العماري تتدخّل لنقل مبابي إلى "ريال مدريد".. وهذه قيمة الصفقة

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
29-07-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1092313-638262228524442754.jpg
Doc-P-1092313-638262228524442754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


الجدل مستمر حول موقف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من الرحيل عن صفوف "باريس سان جيرمان" خلال هذا الصيف، ويبدو أننا وصلنا الى المرحلة الأخيرة من قضيته الشهيرة، بعدما حدّد "باريس" السعر النهائي "لبيعه" هذا الصيف. 
Advertisement
وذكرت صحيفة "ماركا" أن "بي إس جي" أبلغ "ريال مدريد" عبر فايزة العماري، والدة اللاعب، برغبتهم في "بيع" مبابي في مقابل 250 مليون يورو. وأضافت أن النادي المدريدي، يُحاول تخفيض هذا المبلغ، ويسعى لإتمام الصفقة خلال أيام قليلة. 
وأكدت أيضاً أن موقف "ريال مدريد" يُعدُّ حالياً الأقوى، لأنه النادي الوحيد القادر على ضم مبابي سواء هذا الصيف، أو التعاقد معه مجاناً بانتهاء تعاقده في حزيران 2024. وبحسب الصحيفة، فإن النادي الباريسي يبقى حالياً في طريق مسدود، بعدما لم تؤت خطوة استبعاد كيليان من الجولة الآسيوية ثمارها، بل ظل اللاعب صامداً، ورفض عرضاً "خيالياً" من "الهلال" السعودي. 
واشترط  ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، 250 مليون يورو، ليتباهى أمام العالم بأنه صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، مع تبقي موسم واحد فقط في عقد اللاعب، وقالت "ماركا" إن "هذا سيكون نصف الحقيقة؛ لأن مبلغ الصفقة المحتمل (225-230) مليون يورو، سيوزع بين باريس ومبابي بناء على اتفاق مع اللاعب، لتعويضه عن التنازل عن 192 مليون يورو، في موسمه الأخير مع باريس". 
وأوضحت أن المفاوضات حالياً لا تتم بشكل مباشر بين مسؤولي "الريال" و"باريس"، بل عبر وسطاء هما فايزة العماري، والدة اللاعب، ووكيل الأعمال الإيراني، كيا جورابشيان، إضافة إلى المحامي الخاص باللاعب. 
ولا أحد يريد الاستسلام، بينما يصب عامل الوقت في مصلحة "ريال مدريد"، لكن يجب أن يتنازل الأطراف الثلاثة، مبابي والناديين، إذا أرادوا إتمام الصفقة هذا الصيف، خاصة أن إدارة النادي المدريدي لا تريد التفاوض مباشرة مع الخليفي الذي رفض 3 عروض لبيع اللاعب في صيف 2021. 
وختمت "ماركا" تقريرها بأن الفارق الوحيد، أن مبابي لن يحصل على 130 مليون يورو مكافأة توقيعه مجاناً لـ "الأبيض" ريال مدريد، لذا يجب أن يتنازل الأطراف الثلاثة لإتمام صفقة انتقال أفضل لاعب كرة قدم إلى أنجح ناد في العالم. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:57 | 2023-07-29
02:20 | 2023-07-29
00:30 | 2023-07-29
23:22 | 2023-07-28
23:00 | 2023-07-28
16:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website