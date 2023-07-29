بسبب التعادل السلبي... رونالدو يغادر الملعب غاضباً (فيديو)

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملعب مباراة فريقه النصر أمام الشباب، في مواجهة سعودية –سعودية ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية لكرة القدم في حالة غضب، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي.



وسجّل رونالدو هدفاً بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 75.

وعقب نهاية المباراة، رصدت عدسات المصورين رونالدو يغادر الملعب غاضباً، وهو ما اعتبرته الجماهير تعبيراً عن استيائه من نتيجة اللقاء، في لقطة انتشرت بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.