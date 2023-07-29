نجم آخر في الطريق من الدوري الإنكليزي إلى السعودية.. من هو؟

ودع الجناح السريع ألان سانت ماكسيمين فريقه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، السبت، وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى الأهلي العائد إلى الدوري السعودي.

وكتب النجم الفرنسي في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا:

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"قبل 4 سنوات، ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة. في تلك اللحظة لم أكن أدرك أني فقط سأصبح لاعبا في نيوكاسل، بل إني أصبحت أيضا مشجعا للنادي. قد يعتقد البعض أن هذه رسالة وداع لطيفة، لكن المشاعر أعمق كثيرا من أي كلمة أستطيع قولها. كنت أملك الفرص للرحيل في فترات صعبة على النادي، لكنني قررت آنذاك الاستمرار ومساعدته على البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز".

وذكرت تقارير أن صاحب الـ26 عاما قرر الرحيل عن نيوكاسل، من أجل الانضمام للأهلي السعودي في صفقة ضخمة. (سكاي نيوز عربية)