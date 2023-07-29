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رياضة

إعلان رسمي من بايرن ميونيخ بشأن موقف ماني

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:00
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دخل المهاجم السنغالي ساديو ماني في مفاوضات بهدف "تغيير النادي"، حسبما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستبعد الفريق البافاري ماني (31 عاما) الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني.
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وكتب النادي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم". (سكاي نيوز عربية) 
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