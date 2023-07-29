بعد انتقاله للدوري السعودي.. هالاند يوجه رسالة لمحرز

حرص هداف مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، على وداع زميله السابق في "السيتي"، الجناح الجزائري رياض محرز المنتقل حديثا لنادي الأهلي السعوي.



ونشر هالاند عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، صورة تجمعه بمحرز وأرفقها بتعليق: "لاعب كبير وإنسان كبير، سنفتقدك يا أخي، فخور بأنني لعبت معك". (روسيا اليوم)

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