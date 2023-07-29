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رياضة

بعد انتقاله للدوري السعودي.. هالاند يوجه رسالة لمحرز

Lebanon 24
29-07-2023 | 09:11
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حرص هداف مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، على وداع زميله السابق في "السيتي"، الجناح الجزائري رياض محرز المنتقل حديثا لنادي الأهلي السعوي.

ونشر هالاند عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، صورة تجمعه بمحرز وأرفقها بتعليق: "لاعب كبير وإنسان كبير، سنفتقدك يا أخي، فخور بأنني لعبت معك". (روسيا اليوم) 
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هالاند يوجه رسالة لمحرز بعد انتقاله للدوري السعودي
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