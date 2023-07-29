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رياضة

تصرف غير لائق لرونالدو يشعل ضجة في السعودية (فيديو)

Lebanon 24
29-07-2023 | 14:14
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أثار كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر مع الشباب في بطولة كأس العرب للأندية البطلة المقامة في المملكة.
وتعادل النصر سلبيا مع الشباب، الجمعة، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وأظهر مقطع فيديو، رونالدو وهو يرشق مصورا بالماء، وظهر أن المهاجم البرتغالي بدا منزعجا من المصور الذي اقترب منه لتصويره.

وبعد رشقه بالماء، ابتعد المصور عن رونالدو، وبدا أنه غير راض عما فعله النجم البرتغالي.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو للحظة رشق رونالدو المصور بالماء، ووصفوا سلوك البرتغالي بـ"غير اللائق" و"قلة أدب".

وكتب ناشط على "تويتر" باسم سعيد بن فهيد: "من يوقف تجاوزات وقله أدب رونالدو!! مصور يؤدي عمله ترميه بقارورة ماء وتطرده ليه!!".

واتهم ناشط آخر رونالدو بإهانة المصور، حيث كتب: "رونالدو يقوم بإهانة مصور القناة الناقلة.. ويقذف بقارورة الماء في وجه المصور.. ويطلب منه عدم التصوير والاتجاه لتصوير وسط الملعب.. اللاعب منفلت بسبب دلال النصراويين.. يجب أن يحترم البلد ومن يعمل داخل هذا البلد.. إعلام النصر هل سيتكلمون عن هذه اللقطة".

وتساءل ثالث "كيف تصف حركة كريستيانو رونالدو مع مصور القناة الناقلة للمباراة".
 
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