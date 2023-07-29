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كشفت تقارير صحفية أن لويس سواريز لن يتمكن على الأرجح من الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي خلال الصيف الجاري، بسبب شرط جزائي قيمته 70 مليون دولار مع ناديه غريميو البرازيلي.وكانت وسائل إعلام رجحت انتقال سواريز إلى إنتر ميامي، ليلحق بزملائه السابقين في برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكتس وجوردي ألبا، مع احتمال انضمام أندريس إنييستا إلى الكتيبة.ومن المقرر أن يتحدث النجم الأوروغواياني صاحب الـ36 عاما في مؤتمر صحفي عن مستقبله، حسبما أفادت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، علما أنه يرتبط بعقد مع غريميو حتى ديسمبر المقبل.وكشفت "أس"، أن إنتر ميامي "غير قادر على دفع الشرط الجزائي الكبير" لإطلاق سراح سواريز وضمه، مؤكدة أن غريميو بدوره لا ينوي التنازل عن قيمة الشرط.وكان المدير الفني لغريميو أكد، الأربعاء، أن سواريز سيبقى في صفوفه حتى ديسمبر المقبل على الأقل، رغم اهتمام إنتر ميامي بخدماته.