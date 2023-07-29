تعادُل لبنان والكاميرون 1 - 1 ضمن دورة الألعاب الفرنكوفونية في الكونغو

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وأجريت المباراة مساء اليوم على ملعب "تاتا رافائيل" بالعاصمة كينشاسا، وسجل هدف التعادل للبنان اللاعب محمد قصاص في الدقيقة 66.ويلعب لبنان مع النيجر يوم الأربعاء 2 آب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بيروت.