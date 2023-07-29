Advertisement

رياضة

تعادُل لبنان والكاميرون 1 - 1 ضمن دورة الألعاب الفرنكوفونية في الكونغو

Lebanon 24
29-07-2023 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1092489-638262668999919442.png
Doc-P-1092489-638262668999919442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعادل مُنتخب لبنان للشباب تحت الـ20 سنة مع الكاميرون 1 - 1، في بداية مشواره بمسابقة كرة القدم ضمن دورة الالعاب الفرنكوفونية التاسعة التي تستضيفها الكونغو الديموقراطية.

وأجريت المباراة مساء اليوم على ملعب "تاتا رافائيل" بالعاصمة كينشاسا، وسجل هدف التعادل للبنان اللاعب محمد قصاص في الدقيقة 66.
Advertisement

ويلعب لبنان مع النيجر يوم الأربعاء 2 آب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بيروت.
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:08 | 2023-07-29
16:00 | 2023-07-29
14:14 | 2023-07-29
13:47 | 2023-07-29
11:52 | 2023-07-29
11:00 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website