بريطانيا تخطط لإنشاء هيئة منظمة لقطاع كرة القدم

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كشفت وكالة بلومبرغ، أن حكومة المملكة المتحدة، تخطط لسن تشريعات في وقت لاحق من هذا العام لإنشاء هيئة منظمة لقطاع كرة القدم، تشرف على الدوري الإنكليزي الممتاز والأقسام الدنيا اعتبارا من العام 2024.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشريع الخاص بإنشاء هذه الهيئة في خطاب الملك في نوفمبر، مع عرض مشروع قانون على البرلمان في نهاية هذا العام، وفقا للأشخاص تحدثوا للوكالة، دون الكشف عن هويتهم.وستبدأ الهيئة التنظيمية عملها في عام 2024 وتركز على الأمن المالي ومعايير وقواعد ملكية أكثر صرامة.لكن ثمة مخاوف من أن موعد انطلاق هذه الهيئة قد يتأخر، لأن وزارة الخزانة لا تريد أن تتكبد تكاليف بدء تسييرها، والتي قد ترتفع إلى نحو 32 مليون دولار.وكانت وزارة المالية البريطانية، أخبرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بأنها لن تعطيها أي تمويل جديد يخص هذا المشروع، مما يعني أن إنشاء هذه الهيئة قد يستغرق وقتًا أطول.ويؤكد نقص التمويل الإضافي على بيئة القيود المالية التي تعمل فيها الإدارات الحكومية في المملكة المتحدة.وكان رئيس الوزراء، ريشي سوناك، قد تعهد بخفض الدين الوطني، ومع تردد حزبه المحافظ في رفع الضرائب التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، يتعين على الوزراء الحفاظ على رقابة صارمة على الإنفاق، حتى عندما يتعلق الأمر بتنفيذ إصلاحات.وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت حكومة سوناك، على تسويات الأجور لموظفي القطاع العام، لكنها قالت إنه سيتعين على الإدارات تمويلها ضمن ميزانياتها.وفي ظل الخطط الحالية، فإن أي تكاليف يتحملها مشروع الهيئة الجديدة، سيتم استردادها في النهاية من خلال الرسوم ومن إيرادات كل ناد، كما قال مصدر مطلع لبلومبرغ.وتم الإعلان عن هذه الإصلاحات لحوكمة كرة القدم، في وثيقة سياسة حكومية عُرفت باسم الكتاب الأبيض، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.وقالت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة، في بيان، عبر البريد الإلكتروني: "تلعب أندية كرة القدم دورا حيويا في مجتمعنا، ونحن ملتزمون بضمان إدارتها بطريقة مستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من المشجعين".ثم تابعت "مزيد من التفاصيل حول هيئة مستقلة للإشراف على اللعبة "سيتم تحديدها بمجرد أن يسمح الوقت البرلماني".ورفض مسؤولو الدوري الممتاز التعليق، وفق الوكالة.يُذكر أن الهدف من المقترحات هو إعادة المزيد من السلطة للجماهير، وحماية الأندية من الملاك الخواص وتوزيع عائدات البث التلفزيوني على نطاق أوسع.وسيُطلب أيضا من مالكي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الإعلان عن مصدر أموالهم وقدرتهم على إدارة الديون.وفي حين أن الخطة كانت شائعة بين أندية كرة القدم الأصغر والمشجعين، إلا أن الدوري الإنكليزي الممتاز منحها ترحيبا حذرا.وفي وقت سابق من هذا العام قال الدوري: "من الضروري ألا تضر هذه اللوائح بالمشجعين الذين يحبون مشاهدتنا".ويُجري الدوري الإنكليزي حاليا مناقشات مستمرة مع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، والذي يمثل 72 ناديا محترفا لكرة القدم، خارج الدرجة الأولى، حول توزيع عائدات الفرق الرياضية القوية ماليا، مثل مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وليفربول، وأرسنال، إلى الأندية الأصغر.وقال متحدث باسم الرابطة "المحادثات لا تزال جارية".