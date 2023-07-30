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رياضة

بعد الهلال السعودي.. فريق إنكليزي يفاوض سان جرمان لضم مبابي

Lebanon 24
30-07-2023 | 00:26
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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية عن بدء نادي ليفربول الإنكليزي مفاوضات مع باريس سان جرمان، للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول يجري محادثات مع سان جرمان لضم مبابي على سبيل الإعارة.
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ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن اللعب مع "الريدز" لمدة عام، لن يحول دون تحقيق مبابي حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عبر صفقة مجانية.

وسبق أن أشاد مبابي بمدرب ليفربول يورغن كلوب، وأجرى ممثلوه مناقشات سبقت انضمامه للنادي الباريسي.

مبابي وعرض الهلال السعودي
وسمح سان جرمان لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه، حسبما علمت "فرانس برس"، الإثنين الماضي، من مصدر قريب من المفاوضات.

وتلقى نادي العاصمة المملوك قطريا منذ 2011، خطابا من الهلال يتضمن عرضا صريحا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.
 
و لا يمكن لعقد مثل هذا أن يتم إلا بموافقة اللاعب، الذي لم يعبر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافا لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.

اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 في خلاف بشأن التعاقد مع سان جرمان، بعد رفضه خيار التمديد لمدة 12 شهرا.     بدلا من ذلك، يخطط مبابي بأن يكون حرا في نهاية الموسم المقبل، حيث يتوقع على نطاق واسع أن ينضم إلى ريال مدريد. (سكاي نيوز)

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