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رياضة

هل وافق نادي "ليون" على عرض "سان جيرمان" لضمّ باركولا؟

Lebanon 24
30-07-2023 | 02:22
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أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ليون رفض العرض الافتتاحي الذي تقدم به باريس سان جيرمان لضم برادلي باركولا بداية من الموسم المقبل.

أوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي أبدى رغبته في ضم باركولا مقابل 30 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أنّ ليون رد على عرض سان جيرمان بالرفض، خصوصاً أن عقد اللاعب مع النادي يمتد حتى 2026.
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وفي سياق تقريرها، أضافت الصحيفة: "إن رحيل اللاعب من حيث المبدأ يعد مرفوضاً من جانب إدارة ليون، بينما قد يتغير الوضع في حال تقدم بطل فرنسا بعرض مادي أكبر".
وأشارت "ليكيب" أيضاً إلى أن باريس سان جيرمان يستهدف تدعيم خط هجومه، خاصة مع الصعوبات التي تقف أمامه في إتمام إحدى صفقات فيكتور أوسيمين أو هاري كين أو بيرنادو سيلفا.
 
 
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