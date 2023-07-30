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رياضة

"بايرن" يتوجه إلى سنغافورة من دون ساديو ماني.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-07-2023 | 05:00
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توجه فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى سنغافورة، في ثاني محطة له بجولته الآسيوية استعداداً للموسم الجديد، وذلك من دون المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي بات قريباً من الرحيل عن صفوف الفريق.
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وأشار "بايرن ميونخ" إلى أنّ ماني (31 عاماً) لم يسافر برفقة الفريق من العاصمة اليابانية طوكيو إلى سنغافورة اليوم الأحد، باعتبار أنه في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع نادٍ آخر قد يكون نادي النصر السعودي.
ولم يكن ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0 أمس السبت.
وكان ماني انضم إلى بايرن ميونخ قبل عام واحد كنجم من الطراز الأول قادماً من ليفربول الإنكليزي مقابل 32 مليون يورو (35 مليون دولار). إلا أن اللاعب المذكور لم يقدم المستويات المنتظرة منه سوى في بداية الموسم، وبعدها عاش فترة تراجع، وسيرحل عن الفريق البافاري الآن قبل عامين من نهاية عقده.
 
ويتوقع أن يحصل ماني على راتب كبير في السعودية، بينما قد يحصل بايرن ميونخ على مقابل يزيد على 30 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدماته.
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