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رياضة
أكبر من جائزة مونديال الأندية.. إليكم ما سيحصده بطل كأس العرب للأندية!
Lebanon 24
30-07-2023
|
05:34
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رصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للأندية "كأس الملك سلمان للأندية"، جوائز مالية ضخمة.
وتبلغ جوائز كأس العرب للأندية 2023، أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على ستة ملايين دولار، وينال صاحب المركز الثاني 2.5 مليون دولار، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي وربع النهائي على 200 ألف دولار و150 ألف دولار تواليا، ويحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.
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وتعتبر الجائزة المالية المخصصة لبطل النسخة لحالية من بطولة كأس العرب للأندية البطلة، أكبر من الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبطل مونديال الأندية.
كما يحصل البطل في مونديال الأندية على مبلغ خمسة ملايين دولار، مقابل ستة ملايين لبطل كأس العرب للأندية 2023.
ويشارك في البطولة، التي انطلقت منافساتها الخميس الماضي على الملاعب السعودية وتستمر حتى 12 آب المقبل، 16 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، فيما تضم المجموعة الثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.
المصدر:
روسيا اليوم
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