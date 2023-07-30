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رياضة
خيبة أمل جديدة... الهلال يفشل في ضمّ نجم "نابولي"
Lebanon 24
30-07-2023
|
11:00
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بعد أيام من فشله في ضم نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي الدولي كيليان مبابي، تعرّض نادي الهلال السعودي لخيبة أمل جديدة في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رفض عرضه لضم نجم آخر.
ووفقاً لموقع "كالتشيو نابولي 1926"، فقد قدم الهلال عرضا ضخما لنادي نابولي الإيطالي لضم هدافه الدولي النيجيري، فيكتور أوسيمين.
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وذكر الموقع، أن الهلال، أبلغ مسؤولي نابولي عن استعداداه لتقديم 130 مليون يورو على الطاولة؛ لاستقطاب أوسيمين هذا الصيف، لكن العرض قوبل بالرفض من جانب رئيس الفريق الإيطالي أوريليو دي لورينتيس.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن نابولي يطالب بنحو 200 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات هدافه النيجيري.
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