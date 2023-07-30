صورة لقدم ميسي تثير بلبلة.. ما القصة؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر ضخامة قدم اللاعب الإسباني، سيرخيو بوسكيتس، بشكل كبير، مقارنة بصغر قدم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.ويبدو في الصورة ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس المنضمّين إلى صفوف نادي إنتر ميامي، يتوسطان اللاعب الأرجنتيني السابق، سيرخيو أغويرو إلى اليمين، وابنه إلى اليسار.