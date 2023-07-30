بالحجاب.. لاعبة عربية تدخل تاريخ كأس العالم للسيدات (صور)

دخلت نهيلة بنزينة، لاعبة منتخب المغرب للسيدات، تاريخ كرة القدم خلال بطولة كأس العالم للسيدات المُقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا.

Advertisement

وأصبحت المدافعة نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم للسيدات.ونهيلة لاعبة محترفة في فريق الجيش الملكي، وهي معتادة على ارتداء الحجاب في المنافسات المحلية.ولم يكن يُسمح بارتداء الحجاب على المستوى العالمي لبعض الوقت بسبب قواعد الصحة والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن الحظر رفع عام 2014، مما سمح للاعبات المسلمات بارتداء الحجاب، وكان الظهور الأول في المونديال من نصيب بنزينة. (سكاي نيوز)