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رياضة

بالحجاب.. لاعبة عربية تدخل تاريخ كأس العالم للسيدات (صور)

Lebanon 24
30-07-2023 | 14:00
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دخلت نهيلة بنزينة، لاعبة منتخب المغرب للسيدات، تاريخ كرة القدم خلال بطولة كأس العالم للسيدات المُقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا.
 
وأصبحت المدافعة نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ كأس العالم للسيدات.
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ونهيلة لاعبة محترفة في فريق الجيش الملكي، وهي معتادة على ارتداء الحجاب في المنافسات المحلية.

ولم يكن يُسمح بارتداء الحجاب على المستوى العالمي لبعض الوقت بسبب قواعد الصحة والسلامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكن الحظر رفع عام 2014، مما سمح للاعبات المسلمات بارتداء الحجاب، وكان الظهور الأول في المونديال من نصيب بنزينة. (سكاي نيوز)
 
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