رد عنيف من لاعب "ريال مدريد" عند السؤال على مبابي

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رأى دانييل كارفاخال ظهير "ريال مدريد" أنه لا يجب الحديث عن كيليان مبابي، في الوقت الذي تعرض فيه فريقه للخسارة بثلاثية نظيفة من برشلونة.وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها "آس": "نحن فقط الذين نتواجد هنا في الوقت الحالي، لن نتحدث عن كيليان مبابي أو أي لاعب آخر بأي شكل من الأشكال، نحن ريال مدريد ونتحدث عن أنفسنا فقط".وأضاف عن طريقة لعب الملكي الجديدة: "يجب على الأظهرة أن يكونوا أكثر وعيًا في تلك الطريقة، فهي متطلبة بشكل أكبر، لكنها تعطينا المزيد من الحرية".وعن مواهب ريال مدريد الشابة، قال كارفا: "هم ليسوا شباب بعد الآن، لقد كان لديهم حضورًا قويًا للغاية، ويمكن للجميع أن يراهم يلعبون بشكل أساسي في ريال مدريد".جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة بينما كان ريال مدريد قد أهدر ركلة جزاء عن طريق فينيسيوس. (جول)