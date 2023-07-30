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رياضة
نجم ريال مدريد رفض مزاملة ليونيل ميسي
Lebanon 24
30-07-2023
|
23:00
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يفكر البلجيكي إيدين هازارد النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني جديًا في اعتزال كرة القدم، بعد انتهاء مسيرته مع النادي الملكي بنهاية الموسم الماضي، إثر فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.
النجم الشهير ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي ليكون واحدًا من اللاعبين الذين سيقودون ثورة فريق ولاية فلوريدا إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وثنائي برشلونة السابق، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، أو الانتقال إلى أحد الأندية في بلجيكا، لكن صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن هازارد رفض عرض إنتر ميامي مؤخرًا، وأنه يفكر في الاعتزال نهائيًا نظرًا للإصابات التي لحقت به خلال السنوات القليلة الماضية.
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وحسب التقرير، فإن هازارد وعائلته يشعرون بالاستقرار في العاصمة الإسبانية، ولا يفكرون في المغادرة حاليًا، مما قد يؤثر على أي قرار بشأن مستقبله الكروي.
يذكر أن هازارد قرر اعتزال اللعب دوليًا بعد خروج منتخب بلجيكا من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، حيث شارك بشكل ثانوي مع "الشياطين الحمر" في مونديال قطر. (جول)
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