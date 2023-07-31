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رياضة

3 سيناريوهات لتأهل "سيدات المغرب" إلى ثمن نهائي المونديال

Lebanon 24
31-07-2023 | 00:12
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بعدما حققن فوزا تاريخيا في كأس العالم المقامة بأستراليا ونيوزيلندا، تنتظر "سيدات المغرب" سيناريوهات معقدة لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

وتمكنت سيدات المغرب، السبت، من تحقيق أول فوز لهن في تاريخ بطولات كأس العالم النسائية لكرة القدم، بعد تغلبهن على سيدات كوريا الجنوبية بهدف نظيف.
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ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6.


وبات في رصيد المنتخب المغربي ثلاث نقاط من مباراتين، ليحتل بذلك المركز الثالث، خلف ألمانيا (3 نقاط) وكولومبيا المتصدرة (6 نقاط)، فيما تقبع كوريا الجنوبية في ذيل المجموعة بلا رصيد.
 
3 سيناريوهات لضمان التأهل

سيضمن المنتخب المغربي تأهله مباشرة لثمن نهائي كأس العالم في حال تعادله أمام كولومبيا وخسارة ألمانيا أمام كوريا الجنوبية بأي نتيجة.
كما ستتأهل "اللبؤات" للدور الثاني في حال فوزهن على كولومبيا وتعثر "المانشافت" أمام كوريا الجنوبية سواء بالتعادل أو الخسارة.
أما السيناريو الثالث والأصعب هو فوز المغرب أمام كولومبيا بفارق 5 أهداف أو أكثر، وانتظار فارق الأهداف أو النقاط حسب نتيجة ألمانيا وكوريا الجنوبية.
يشار إلى أن المغرب سيخوض الجولة الثالثة والأخيرة أمام كولومبيا، الخميس المقبل، فيما تتواجه ألمانيا وكوريا الجنوبية في اليوم ذاته وفي نفس التوقيت.
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