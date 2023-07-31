عن 17 عاما.. وفاة متسابق دراجات أميركي في حادث مأساوي

أعلن الاتحاد الأميركي للدراجات وفاة متسابق فريق الناشئين، ماغنوس وايت، عن عمر 17 عاما بعد أن اصطدمت به سيارة أثناء تدريباته في مسقط رأسه في بولدر بولاية كولورادو، وفقا لوكالة "رويترز".



وكان وايت يركز في تحضيراته الأخيرة قبل السفر إلى غلاسغو في اسكتلندا للمنافسة في بطولة العالم لاختراق الضاحية بالدراجات الجبلية للناشئين، في العاشر من آب المقبل.

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قال الاتحاد الأميركي في بيان، "كان نجما صاعدا في رياضة الدراجات وشغفه كان واضحا خلال السباقات وعبر صداقاته مع زملائه ومجتمعه، سنتسابق من أجل ماغنوس".



وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" أن وايت كان نجما صاعدا على مستويات مختلفة، وبدأ المشاركة في ركوب الدراجات على الطرق الوعرة وركوب الدراجات الجبلية هذا الموسم.