Advertisement

رياضة

الأهلي يتعاقد مع الجناح الفرنسي سان ماكسيمان

Lebanon 24
31-07-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1092837-638263885988535809.jpg
Doc-P-1092837-638263885988535809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن ناديا أهلي جدة ونيوكاسل انتقال اللاعب الفرنسي آلان سان-ماكسيمان إلى الفريق السعودي.

وكتب نيوكاسل في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: استكمل آلان سان-ماكسيمان إجراءات انتقاله إلى الأهلي. شكرا على كل شيء. كل التوفيق في المستقبل.
Advertisement

ونشر فريق مدينة جدة مقطع فيديو للاعب وهو يتردي قميص ناديه الجديد، وعلق: لأننا لا نقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيار.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.

وكان سان ماكسيمان قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنكليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:39 | 2023-07-31
03:00 | 2023-07-31
01:56 | 2023-07-31
00:12 | 2023-07-31
23:00 | 2023-07-30
16:13 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24