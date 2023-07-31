مبابي يواصل "الصمود" أمام ضغوطات سان جيرمان ويثير الجدل بصورة غامضة

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، "يواصل الصمود" في وجه ضغوطات فريقه الحالي، باريس سان جيرمان، بشأن تجديد عقده مع "العملاق الأزرق" أو الرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.وكانت الإدارة في "حديقة الأمراء" قد أعطت مهلة لقائد المنتخب الفرنسي بشأن تحديد مصيره تنتهي الثلاثاء، ولكن دون أن يصدر أي قرار عن النجم حتى الآن، والذي سبق أن أكد التزامه بإتمام عقده مع نادي سان جيرمان الذي ينتهي في صيف العام القادم.وأشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أن النادي الباريسي مستعد للتنازل عن نجمه مقابل 250 مليون يورو، بيد أن فريق ريال مدريد الذي يبادل مبابي رغبته في اللعب بإسبانيا، يعتبر ذلك المبلغ كبيرا، رغم أنه كان قد عرض في العام المنصرم أن يدفع نحو 200 مليون يورو، وهو الأمر الذي رفضه بطل الدوري الفرنسي.من جانب آخر، أثار مبابي الكثير من الجدل بعد أن نشر على حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" تتضمن ثلاث أوراق لعب تحمل كل منها الرقم "9".