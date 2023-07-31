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خاص
مبابي يعطي مؤشرّاً قويّاً على اقترابه من "ريال مدريد"..
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-07-2023
|
08:15
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لا حديث يعلو الآن في الإعلام العالمي عن مستقبل كيليان مبابي، فتمرّد النجم الشاب على فريقه "باريس سان جيرمان" ورفضه تمديد عقده، هو الحدث الأكبر.
ويرفض مبابي تمديد عقده المنتهي الصيف المقبل المرتبط بمكافآت مالية ضخمة، ويسعى للرحيل مجاناً أو مُعاراً أو التوقيع على عقد جديد، مما سيتسبب بخسائر مادية ضخمة للنادي الباريسي. وقد ارتبط مبابي ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى فريق "ريال مدريد" الإسباني، و"الهلال" السعودي وأخيراً "ليفربول" الإنكليزي كما أُشيع.
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وبين الحين والآخر، يوجّه مبابي الذي ينتهي عقده مع "باريس" في صيف 2024، رسائل مبطنة تشير إلى اقتراب انتقاله إلى نادي "ريال مدريد". ومؤخراً قرّر إثارة الشكوك مرّة أخرى حول مستقبله، عبر نشره صورة غامضة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مستخدماً ثلاث بطاقات تحمل الرقم 9.
صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن الرقم 999 الذي شاركه مبابي، وحسب أحد روّاد الصحة العقلية وتعليم الرفاهية، هو رقم ملائكي قوي للغاية، يمثّل نهاية دورة وبداية دورة جديدة.
المصدر نفسه أشار إلى أن الرقم 999 يرتبط غالباً بتغييرات كبيرة في الحياة، مثل نهاية وظيفة أو علاقة، ويمثّل وقتاً للتجديد والتحوّل.
ومع حقيقة أن رقم 9 في "ريال مدريد" يعدّ من الأرقام القليلة المتاحة في الفريق الأول للنادي "الملكي"، فقد ربط المتابعون أن مبابي يوجّه رسالة قوية على ارتدائه للرقم، إذا ما تم انتقاله إلى "ريال مدريد" في الصيف الحالي.
الصورة التي شاركها مبابي مع متابعيه، الذين يتجاوز عددهم 106 ملايين، قد جذبت بالفعل أكثر من 4.5 ملايين إعجاب، من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش نجم "ريال مدريد" الحالي، والبرازيلي مارسيلو، والإسباني سيرخيو راموس أسطورتي النادي "الملكي".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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