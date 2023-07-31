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رياضة

وجدت بديل أشرف حكيمي.. هبة عبوك تظهر مع رجل ثري كبير في السن من هو؟ (صور)

Lebanon 24
31-07-2023 | 08:37
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تستمرّ قضية الانفصال بين لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وزوجته الممثلة التونسية الأصل هبة عبوك في شغل وسائل الإعلام، والآن يدور الحديث حول من هو خليفة حكيمي في حياة الإسبانية.
 
 
فاللاعب لم يعد يدخل ضمن اهتمامات عبوك لا من قريب ولا من بعيد، وبات في المشهد رجل آخر رُصدت في أحضانه مؤخرّاً، ما دفع أغلب المتابعين الذين رصدوا الصور الى مهاجمتها. وفي الحقيقة ذلك الرجل هو ليس الأول الذي ظهرت معه هبة بعد الانفصال، فقد شوهدت في أكثر من مناسبة مع أصدقاء لها، لكن هذه المرّة الصور التي انتشرت لها كانت أكثر حميمية من السابق، وتدل على علاقة قوية بينها وبين صديقها الجديد.
 
وكانت المفاجأة بما نشرته هبة عبر حسابها على "انستغرام"، اذ ظهرت مع رجل كبير بعمر والدها على شرفة منزل في تونس، ما دفع الكثير لوصفها بأنها المرأة التي تبحث عن المال فقط في العلاقات.
 
 
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والرجل الذي ظهرت معه هبة يدعى أليكس ايتيل تيلي، اسباني من برشلونة وهو رجل أعمال ثري جداً، اذ يملك شركات ترويج وتسويق كبيرة.
 
وبالنسبة لهبة فإن أشرف عبارة عن صفحة طوتها الى غير رجعة، أو وفق تصريحاتها السابقة، فهو كابوس وانتهى بالفعل.
 
 

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