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رياضة

رئيس الـ"فيفا" يعلّق على ظهور الحجاب في كأس العالم للسيدات.. ماذا قال؟

Lebanon 24
31-07-2023 | 09:30
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علّق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وشاركت نهيلة بنزينة في مباراة منتخب بلادها أمام كوريا الجنوبية (1-0) بالحجاب، لتصبح أول لاعبة تفعل ذلك في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.
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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ألغى الحظر المفروض على تغطية الرأس لأسباب دينية عام 2014، بعد دعوة نشطاء ومسؤولين حكوميين إلى ذلك.

وكتب جياني إنفانتينو "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، قال فيها: "أصبحت نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب أمس (الأحد) في إحدى مباريات كأس العالم للسيدات، كرة القدم شاملة وأكثر تسامحا وعالمية ومتنوعة"، وأرفق منشوره بوسم "لا تمييز".
 
وحقق منتخب المغرب أول فوز له في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 3 نقاط، وسيواجه متصدر المجموعة منتخب كولومبيا في ختام مباريات دور المجموعات لمونديال السيدات 2023. (روسيا اليوم)
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