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رياضة
محمد صلاح يحتفل بفوز فريقه مع الجماهير في سنغافورة (صور)
Lebanon 24
31-07-2023
|
10:49
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التقط النجم المصري محمد صلاح صورا تذكارية مع الجماهير في مدرجات الملعب الوطني بسنغافورة، احتفالا بفوز فريقه ليفربول على ليستر سيتي برباعية نظيفة، يوم أمس الأحد.
واحتفل محمد صلاح بفوز "الريدز" مع المشجعين، بالتقاط بعض الصور معهم، وأهدى القميص الخاص به.
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وشارك محمد صلاح (31 عاما) في الشوط الأول للمباراة، وصنع هدفين، بتمريرة حاسمة لزميله بوبي كلارك، الذي سجل الهدف الثاني، وأخرى لزميله البرتغالي ديوغو جوتا، صاحب الهدف الثالث.
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