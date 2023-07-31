"النمور مسموح لها بالعبور".. الاتحاد ينجح بضمّ نجم ليفربول

أعلن نادي الاتحاد السعودي، الإثنين، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو، قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة ثلاثة مواسم.



ونشر اتحاد جدة عبر حسابه على منصة "إكس"، عبارة "النمور مسموح لها بالعبور" مع فيديو للاعب فابينيو.

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وبدأ البالغ من العمر 29 عاما في البرازيل ثم انضم إلى ريو آفي البرتغالي وريال مدريد "كاستيا" وموناكو الفرنسي، إضافة إلى ليفربول الذي خاض معه 219 مباراة، شهدت تحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية إلى جانب السوبر الأوروبي والسوبر الإنجليزي مع كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.