Advertisement

رياضة

باريس يلجأ إلى "فيفا" لإيقاف انتقال مبابي لريال مدريد

Lebanon 24
31-07-2023 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1093192-638264696821926606.jpg
Doc-P-1093192-638264696821926606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يدرس باريس سان جيرمان الفرنسي التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتقديم شكوى تجاه ريال مدريد، إذ يعتقد أن الأخير متفق مع كيليان مبابي للانتقال إلى صفوفه العام المقبل.

وأبلغ مبابي باريس سان جيرمان الشهر الماضي بعدم رغبته تمديد التعاقد لما بعد 2024، إذ لا يرغب اللاعب بتفعيل بند العام الإضافي في عقده الذي جدده العام الماضي.
Advertisement

وبحسب صحيفة "التلغراف" فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرس التقدم بشكوى في "فيفا" تجاه ريال مدريد كونها مقتنعة بأن مبابي متفق مع النادي الإسباني على الانتقال إلى صفوفه مجاناً العام المقبل.

ويرفض مبابي الانتقال من باريس سان جيرمان نظراً لرغبته بالحصول على مكافأة الولاء، بينما تطلب إدارة النادي من اللاعب التجديد أو الانتقال في فترة الانتقالات الصيفية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:52 | 2023-08-01
23:00 | 2023-07-31
15:36 | 2023-07-31
12:52 | 2023-07-31
10:49 | 2023-07-31
09:30 | 2023-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24