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رياضة

لاعبة زامبيا تسجّل الهدف 1000 في تاريخ كأس العالم

Lebanon 24
01-08-2023 | 03:53
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سجلت لاعبة زامبيا باربرا باندا الهدف رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للسيدات، وذلك في المواجهة أمام كوستاريكا، والتي انتهت 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة في البطولة المقامة حالياً في أوستراليا ونيوزيلندا.
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وكانت باندا سجّلت الهدف في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

واستخدمت قائدة زامبيا البالغة من العمر 23 عاماً حيلة ذكية لتجعل الحارسة المنافسة دانييلا سوليرا تقفز قبل أن تسدد الكرة إلى الجهة المقابلة بسهولة.

وهنأ الاتحاد الدولي "فيفا" باندا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه أول مشاركة لزامبيا في كأس العالم للسيدات، حيث احتلت المركز الثالث، لتودّع البطولة من الدور الأول.
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