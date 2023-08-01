Advertisement

رياضة

"بايرن" يفشل بإقناع "توتنهام" بالتخلي عن هاري كين

Lebanon 24
01-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1093295-638264913558283288.jpg
Doc-P-1093295-638264913558283288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فشل بايرن ميونخ الألماني بإقناع توتنهام الإنكليزي بالتخلي عن قائده وهدافه هاري كين بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حيال مبلغ انتقال اللاعب.

وكشف موقع "ذا أتلتيك" أن الخلاف يتعلق بمبلغ 20 مليون يورو، ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-01
13:17 | 2023-08-01
11:40 | 2023-08-01
08:00 | 2023-08-01
07:14 | 2023-08-01
03:53 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24