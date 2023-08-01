"بايرن" يفشل بإقناع "توتنهام" بالتخلي عن هاري كين

فشل بايرن ميونخ الألماني بإقناع توتنهام الإنكليزي بالتخلي عن قائده وهدافه هاري كين بسبب عدم الوصول إلى اتفاق حيال مبلغ انتقال اللاعب.



وكشف موقع "ذا أتلتيك" أن الخلاف يتعلق بمبلغ 20 مليون يورو، ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين. (العربية)

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