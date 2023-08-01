Advertisement

رياضة

جماهير تُهاجم لاعبي فريقها بالأسلحة... ما السبب؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1093333-638264983936288977.jpg
Doc-P-1093333-638264983936288977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هاجمت مجموعة من جماهير فيليز سارسفيلد المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعض لاعبي فريقها تحت تهديد السلاح بعد الخسارة أمام هوراكان في ختام الدوري.

وعاد الفريق إلى مقر التدريبات في استاد "فيا" الأولمبي بعد ساعات من المباراة ليقع بعض اللاعبين في كمين نصبته الجماهير.
Advertisement

وأبلغ المهاجم جيانلوكا برستياني شبكة "إي.إس.بي.إن": عندما وصلنا إلى الاستاد لأخذ سياراتنا والعودة إلى منازلنا، وجدنا المكان مظلما عندما وصلت سيارات الجماهير، ربما كانت خمس أو ست سيارات.

وتابع: تعرضت لضربتين في الوجه عندما كنت أحاول الوصول إلى سترتي، كنت خائفا، ولم يرغب زملائي في العودة إلى منازلهم خوفا من أن تتبعهم الجماهير.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 17 عاما مشيرا إلى أن الواقعة جعلته يفكر في الرحيل عن النادي.

وكان ليوناردو خارا مدافع بوكا جونيورز السابق بين اللاعبين الذين تعرضوا لتهديدات، إذ أبلغ إذاعة محلية: سيارة وقفت أمامي وأراد من فيها أن أخرج من سيارتي وقالوا إنهم سيطلقون النيران على ساقي.

كما تعرض المهاجم سانتياغو كاسترو والمدافع فرانشيسكو أورتيغا للاعتداء.

وقال النادي في بيان: أتلتيكو فيليز يدين الموقف المخيف الذي تعرض له بعض لاعبي الفريق الأول. (العربية)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:17 | 2023-08-01
11:40 | 2023-08-01
11:00 | 2023-08-01
08:00 | 2023-08-01
07:14 | 2023-08-01
03:53 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24