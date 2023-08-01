لماذا فشل ماني في بايرن ميونيخ؟

كشف المدرب يورغن كلوب، عن الأسباب التي أدت إلى "المغامرة الفاشلة" للاعبه السابق ساديو ماني، في بايرن ميونيخ الألماني.



وعانى النجم السنغالي من موسم "متخبط" في ألمانيا، بعد انتقاله في صيف 2022 قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث قضى 6 أعوام "ناجحة" تحت إشراف كلوب.

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وقال كلوب: "لأكون صادقا، لا أعرف ما الخطأ الذي حدث. أعتقد أن ساديو تركنا في مستوى عال، في حالة جيدة حقا، وكان لاعبا من الطراز العالمي، دون أدنى شك".

وأشار إلى أن "القليل من الحظ مفيد أيضا، ومن الواضح أن هذا الامر لم يتحقق لماني في ميونيخ".

ولفت كلوب إلى أن "ماني تعرض لإصابة خطيرة في توقيت سيء جدا، انهت حظوظه بالمشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "نعلم جميعا أن هذا سيكون له تأثير سلبي عليه، لأن ساديو رجل وطني جدا، وفكرة ألا يقود منتخب بلاده في المونديال كانت قاسية".