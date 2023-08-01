Advertisement

رياضة

لماذا فشل ماني في بايرن ميونيخ؟

Lebanon 24
01-08-2023 | 11:40
A-
A+
Doc-P-1093405-638265121515989511.jpg
Doc-P-1093405-638265121515989511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المدرب يورغن كلوب، عن الأسباب التي أدت إلى "المغامرة الفاشلة" للاعبه السابق ساديو ماني، في بايرن ميونيخ الألماني.

وعانى النجم السنغالي من موسم "متخبط" في ألمانيا، بعد انتقاله في صيف 2022 قادما من ليفربول الإنجليزي، حيث قضى 6 أعوام "ناجحة" تحت إشراف كلوب.
Advertisement
 
وقال كلوب: "لأكون صادقا، لا أعرف ما الخطأ الذي حدث. أعتقد أن ساديو تركنا في مستوى عال، في حالة جيدة حقا، وكان لاعبا من الطراز العالمي، دون أدنى شك". 
 
وأشار إلى أن "القليل من الحظ مفيد أيضا، ومن الواضح أن هذا الامر لم يتحقق لماني في ميونيخ". 
 
ولفت كلوب إلى أن "ماني تعرض لإصابة خطيرة في توقيت سيء جدا، انهت حظوظه بالمشاركة في كأس العالم". 
 
وأضاف: "نعلم جميعا أن هذا سيكون له تأثير سلبي عليه، لأن ساديو رجل وطني جدا، وفكرة ألا يقود منتخب بلاده في المونديال كانت قاسية". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-01
13:17 | 2023-08-01
11:00 | 2023-08-01
08:00 | 2023-08-01
07:14 | 2023-08-01
03:53 | 2023-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24