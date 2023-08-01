رونالدو يتعرّض للسخرية: رقبته طويلة!

وجّه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري المعزول، مرتضى منصور، نصيحة "ساخرة" للاعبي "الفارس الأبيض"، لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر خلال مباراة الفريقين.



وقال مرتضى منصور، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "أتمنى أن يخصص الزمالك لاعبا لإيقاف رونالدو وأن لا يكون قصيرا لأن رونالدو رقبته طويلة!"، مضيفاً: "إيفر بانيغا لم يفعل أي شيء أمامنا.. فقط سجل من ركلة جزاء! نحن نتقبل أي هزيمة بشرف لكن بشرط عدم التعرض لأي ظلم تحكيمي".

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وتابع: "لاعبو الزمالك أبطال، وقلت لأحمد مجاهد مدير البطولة العربية "لو عاوزين تبوظوا البطولة بوظوها".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة "شرسة" ضد فريق النصر السعودي، على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.