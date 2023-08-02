صلاح يودع فابينيو: أراك قريباً

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ودع النجم المصري محمد صلاح زميله في الفريق فابينيو الذي انتقل من ليفربول الإنكليزي إلى نادي الاتحاد السعودي.جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان اتحاد جدة التعاقد مع اللاعب البرازيلي لمدة ثلاث سنوات.وقال صلاح في رسالة لفابينيو عبر "فيديو" نشره نادي ليفربول في حسابه الرسمي على منصة "إكس": صديقي، حظينا بلحظات وأوقات رائعة هنا.وأضاف: أنت شخص رائع، وكذلك لاعب رائع بكل تأكيد، أتمنى لك كل التوفيق وأراك قريباً.كما نشر الدولي المصري رسالة عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: شكرا على صداقتك، وعلى كل ما فعلته لصالح الفريق على مدار سنوات، سنفتقدك، أتمنى لك كل التوفيق.وأرفق صلاح مع الرسالة صورا تجمعه مع فابينيو، الذي انضم إلى ليفربول من موناكو في 2018، وخاض 219 مباراة، وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية وألقاب أخرى.