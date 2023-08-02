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رياضة
هل سيعود ميسي إلى برشلونة؟
Lebanon 24
02-08-2023
|
02:58
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قال أحد مالكي إنتر ميامي الأميركي إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي انضم إلى النادي، الشهر الماضي، لن يعود إلى نادي برشلونة الذي قضى فيه غالبية حياته الرياضية إلا في حالة واحدة.
وذكر خورخي ماس، وهو رجل أعمال أميركي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام في الولايات المتحدة، أنه يرغب في أن يقول ميسي وداعا لنادي برشلونة الإسباني وجماهيره.
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وفي الوقت نفسه، نفى ماس الشائعات التي تحدثت عن عودة ميسي إلى برشلونة عن طريق الإعارة أو صفقة جديدة مع إنتر ميامي.
وشدد على أنه يأمل في أن يتمكن ميسي من وداع جماهير برشلونة في كامب نو، مشيرا إلى إمكانية مشاركة "البرغوث" في بطولة "جوان غامبر" الودية التي ينظمها برشلونة في صيف كل عام.
ورغم أن ميسي أمضى غالبية حياته المهنية في كرة القدم في كامب نو، إلا أنه لم يشارك في مباراة وداعية تنهي مسيرته في هذا الملعب الشهير.
ويُعتقد أن ميسي اتخذ هذا القرار لأنه يظن أنه عائد إليه في وقت لاحق.
وقال ماس: "إنه يستحق أن يؤدي وداعا لائقا هناك (في برشلونة)، وسأفعل ما في وسعي من أجل تسهيل ذلك"، مؤكدا أن الأمر لا ينطوي على صفقة أو إعارة.
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