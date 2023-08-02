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رياضة

لن يستمرّ مع "بارما"... بوفون سيعتزل كرة القدم خلال أيّام قليلة

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:13
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كشفت تقارير إخبارية أن حارس المرمى الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون بصدد إعلان اعتزال كرة القدم، إذ يتفاوض مع ناديه الحالي بارما على فسخ العقد قبل عام من نهايته.

وذكرت عدة تقارير من بينها تقارير لوكالة الأنباء الإيطالية وصحف "لا غازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلا سيرا" و"توتوسبورت" أن بوفون سيعلن نهاية مسيرته الاحترافية خلال أيام قليلة، وقد يتولى منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي. (العربية)
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