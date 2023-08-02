ميسي يتفوق على رونالدو في موسوعة "غينيس"

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كشفت إحصائية مثيرة عن تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي على غريمه ومنافسه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وهذه المرة وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.وأوضحت الموسوعة العالمية أن ميسي هو أكثر لاعب كرة قدم في الوقت الحالي حقق أرقاما قياسية عبر تسجيله 41 رقما، متقدما على كريستيانو رونالدو برقم قياسي واحد.ويتفوق ميسي بشكل واضح على رونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي حصدها الأرجنتيني 7 مرات، مقابل 5 لكريستيانو وهو أقرب منافسيه.ويأتي بفارق كبير للغاية بعد ميسي ورونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفكسي مهاجم برشلونة الذي حقق 9 أرقام قياسية، ويأتي بعده الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور نجما باريس سان جيرمان بواقع 5 و4 أرقام تواليا. (روسيا اليوم)