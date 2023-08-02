إيطاليا تودّع مونديال السيدات 2023

أطاح منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الإيطالي من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، إثر فوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات.





ورفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده إلى أربع نقاط، وانتزع المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة (G) ومعه بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، من نظيره الإيطالي، الذي تراجع إلى المركز الثالث وودع البطولة رفقة الأرجنتين.

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بينما تربع المنتخب السويدي على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وسيواجه في دور الـ16 وصيف بطل المجموعة الخامسة (E) نظيره الأميركي حامل اللقب.



أما منتخب جنوب إفريقيا فقد ضرب موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة، مع نظيره الهولندي بطل المجموعة الخامسة (E).