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رياضة
رسمياً.. الحارس الشهير يعلّق قفازه بعد مسيرة أسطورية: "لقد انتهى الأمر"
Lebanon 24
02-08-2023
|
10:30
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أعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون اعتزال كرة القدم عن 45 عاماً، اليوم الأربعاء.
وكتب بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد انتهى الأمر يا أصدقائي! لقد قدّمتم لي كلّ شيء وقدّمت لكم كلّ شيء".
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وتُوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.
وقضى بوفون مسيرة أسطورية، كان معظمها حارساً لمرمى يوفنتوس (من 2001 إلى 2021، باستثناء الفترة التي لعب فيها في صفوف باريس سان جرمان في 2018-2019) وفاز بعشرة ألقاب للدوري الإيطالي (بالإضافة إلى بطولة دوري الدرجة الثانية هناك)، إلى جانب 7 كؤوس سوبر، و5 كؤوس إيطالية، لكن أهمها بلا منازع كأس العالم 2006.
وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن مستقبل بوفون، الملقب بالعنكبوت، لن يكون بعيداً عن كرة القدم، خاصة أنه حظي ببعض العروض، لكن أهمها المنتخب الإيطالي، حيث بات مرشحاً لتقوية حراس المرمى في "الآزوري" بمنصب إداري، لكن الحارس في الوقت الراهن يتجه للعيش والاستمتاع مع أسرته بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث المقبلة.
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